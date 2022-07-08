港未來發展 須以創科優先

國家主席習近平日前訪港，主持慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，期間亦參與了多項活動，包括訪問香港科學園。習近平在典禮中作出重要講話，各大媒體爭相報道，不少政壇意見領袖和學者亦紛紛就講話內容發表意見及解讀，主要關於習近平對一國兩制的論述，以及在國家貫徹及堅持「一國兩制」不會變、不動搖下，他對新一屆特區政府提出的4個「必須」及4點「希望」。

習近平坐言起行，筆者認為他在香港的活動安排，亦甚具意義，同樣很值得我們關注。

大灣區一小時生活圈 促人才流通

習近平日理萬機，他在百忙之中抽空訪港，反映出國家對一國兩制的肯定，以及對香港的重視。訪問行程並沒有安排習近平在香港過夜，他於上周四（6月30日）晚上返回深圳，然後翌日再專程乘坐高鐵來港，主持七一典禮。有市民覺得此舉大費周章，而且習近平更要舟車勞頓，不少人覺得較佳的安排，應該是他入住會展旁邊的五星級酒店；再者，那天灣仔北一帶的保安非常嚴密，應該十分安全。

但筆者認為，習近平是次安排是刻意的，他以身作則，讓香港市民多認識「大灣區一小時生活圈」，由香港九龍西到深圳福田其實也不到20分鐘而已，非常方便。這安排顯示大灣區人才流通事實上已蓄勢待發，為香港成為「國際創科中心」創造了有利的條件。

在緊逼的活動行程中，習近平亦訪問了香港科學園。科學園是香港最大的研發和企業孵化基地，目前擁有超過1,100家企業、17,000名創科工作者，這次訪問反映出習近平十分支持香港的創新科技發展。

灣區產學研協作 建全球創科高地

習近平在科學園與兩院（中國科學院和中國工程學院）院士、研究人員和青年代表交談時，重申創科對國家的重要性，他說：「國際上的競爭比的是科技，國家的強盛根本也靠科技。」他呼籲香港更好地與粵港澳大灣區內地城市合作，加強企業、大學和研究機構的協同發展，努力將大灣區建設成全球科技創新高地。

習近平在科學園參觀了7間創科創業公司的展位，當中包括專注人臉識別技術的上市公司「商湯」，以及去年底獲得5億元B輪融資的手術機器人公司「康諾思騰」等。這兩所公司的聯合創始人都是香港中文大學的教授，分別為湯曉鷗和歐國威，他們的基礎科研在本地進行，產品在內地開發，並主要在香港融資作業務擴展，這個創科商業模型行之有效，是大灣區推動創科產業的引擎。

港科研內地開發 帶動產業

眼見為實，科學園的部署甚具策略性，習近平從中可以親身體會到香港創科文化和優勢，使他對香港創科所能為國家帶來的貢獻更加了解，亦更有信心。習近平亦對香港創科工作者寄予厚望，他在交談中說：「你們的科研工作，是具有深遠意義的事情。希望你們再接再厲，爭取更大突破。這樣的科研項目，國家是重視和支持的。」

習近平在七一典禮中的重要講話，對香港創科發展一錘定音，提出了清晰及具方向性的指引。在4個「必須」方面，習近平要求特區政府必須「全面準確貫徹一國兩制方針」，猶如「定海神針」，對香港創科穩定及長遠發展尤其關鍵；另外，習近平亦要求特區政府必須「保持香港的獨特地位和優勢」，香港利用國際化的基礎研究及科技融資之實力，可分別地持續推動未來大灣區香港「國際創科中心」上、下游的創科工作。

讓人才安居樂業 引科企研發中心

在4點「希望」方面，習近平希望特區政府「提高治理水準」及「增強發展動能」。政府要為創科保駕護航，他強調「科技創新，除了市場化的運作，政府的政策支持、資金投入、優化營商環境，這些都很重要」。

為促進「國際創科中心」建設，政府必須就此積極有為，不容鬆懈。

最後，習近平在科學園交談中，表示青年人才對創科發展之重要性，提出人才先行。就此，政府必須積極吸納人才，包括尖端人才和優秀工程師，讓他們安居、樂業；安居指要解決住房問題，而樂業則是要培養工程師文化，最重要的是引入國際級（包括內地）科技企業研發中心，作為香港新工業的生態發力點、科創企業的人才培養基地，朝着這些目標出發，打造香港成為「國際科創人才中心」。

總體而言，以創科優先，第6屆特區政府要主動關心青年，從學業、就業、創業、置業等4方面着力。

▲ 特區政府必須積極吸納創科人才，包括尖端人才和優秀工程師，讓他們安居、樂業，並引入國際級科技企業研發中心，作為香港新工業的生態發力點、科創企業的人才培養基地。（資料圖片）