暫緩航班熔斷 為新政府積民望

政府昨日宣布，暫緩執行個別航綫的熔斷機制，這是件好事。朋友發來在周一（4日）仍然生效的航班熔斷名單，竟然有多達6間航空公司，包括國泰航空、漢莎航空、土耳其航空、阿聯酋航空、卡塔爾航空、泰國國際航空，分別涉及來自紐約、法蘭克福、伊斯坦堡、杜拜、多哈和曼谷的航班，全部都是重要的中轉站或大城市。

增來港不確定性 不利營商交流

觀乎相關聲明，政府終於理解到7月是很多海外學生回香港的日子，航班被熔斷後，要多逗留一段時間，可能要花上額外的住宿支出，也要再次進行檢測才可以上機，在香港的檢疫酒店也要更改，亦不能保證在更改的日子有房間，而不少保險公司並不承保因熔斷機制帶來的額外開支。當受影響的是學生時，其實是影響了他們整個家庭；而當受影響是來香港經商的人，當航班被取消後，他們也不知道何時可以到來，要開會的會議已開完、要見面的也不用見了，這種不確定性絕對不利營商和交流。

為了抗疫而熔斷航班，是可以理解的，但需要有科學根據。以周一那熔斷名單為例，6間航空公司的有關航班停飛5日，涉及約20至30班機，每班機約300人，涉及數千人，這只是拿某日的一張航班熔斷名單而言；由4月起，熔斷航班數目多的是，而當其他地區愈開放時，香港的政策只會拒絕更多的航班前來，航空樞紐的地位也捱了一拳又一拳。

動輒取消航班 削航空樞紐地位

有不少海外人士直指，香港仍然未恢復大部分的航班，更動輒便取消航班，彷彿大多數國家及地區在抗疫路上已畢業進入社會，步上復常之路，但香港卻仍然處於幼兒班程度，部分仍然被香港熔斷的航空公司索性暫時不來，等香港「畢業」後才作打算。

政府官員可能對整件事感受不深，因為航班改了要再檢測、要多住幾天才可起行、因為改了行程而要更改香港的隔離酒店、以至相關額外費用，全部有人代勞，也由納稅人支付，根據媒體報道，工業貿易署署理署長何兆康，上月出席瑞士世貿部長級會議回港後，入住金鐘港麗酒店檢疫，與另外4名同行貿易主任入住的荃灣西如心酒店和南灣如心酒店相比，每晚房租貴逾一倍。

家庭企業陣腳大亂 影響對港觀感

反觀絕大多數市民，特別是想回港的海外學生，官員一聲令下熔斷，便令相關家庭、企業陣腳大亂，也要付上高昂的額外費用，對經濟、對政府的觀感大大不利。

現時當局暫緩個別航班熔斷機制，但最好是永久中止，因為航班熔斷與否無從預測，天氣、地震、颱風也可預測，惟獨航班熔斷卻不能，令大量想回港的市民、來港處理公務的人士無所適從，這只會影響他們對香港的觀感和關係，對新一屆政府的管治沒有好處，更隨時成為國際媒體的笑柄，也加深了市民及商界對政府的不滿。

▲ 航班熔斷與否無從預測，令大量想回港的市民、來港處理公務的人士無所適從，影響他們對香港的觀感和關係。（資料圖片）