戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 行政人員版 2022/07/08 分享： 分享： 【本報訊】當員工遇到工作壓力過重，甚至體力透支，但不少人也感到難以開口向上司要求減輕工作量，怕被誤以為不求上進、想偷懶等。 有兼任印刷、製造CD及DVD、物流等多範疇業務的日本企業洞悉到員工的難言之隱， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 2022/07/07 灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 2022/07/06 南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 2022/07/05 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 2022/07/01 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 2022/06/30 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 職業生涯 職場文化 商業 員工福利 行政管理 日本 壓力 企業文化