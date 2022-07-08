戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然

【本報訊】當員工遇到工作壓力過重，甚至體力透支，但不少人也感到難以開口向上司要求減輕工作量，怕被誤以為不求上進、想偷懶等。

有兼任印刷、製造CD及DVD、物流等多範疇業務的日本企業洞悉到員工的難言之隱，

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