Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 行政人員版 2022/07/08 分享： 分享： Meta早前啟動No Language Left Behind（NLLB）計劃，訓練AI在不以英語為繙譯中介的情況下，在不同語言之間直接繙譯。日前Meta宣布已成功研發AI模型，能實時繙譯200種語言 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 今日 美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 2022/07/07 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 2022/07/07 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 2022/07/06 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 2022/07/06 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 Meta