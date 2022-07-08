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Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言

行政人員版 2022/07/08

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Meta早前啟動No Language Left Behind（NLLB）計劃，訓練AI在不以英語為繙譯中介的情況下，在不同語言之間直接繙譯。日前Meta宣布已成功研發AI模型，能實時繙譯200種語言

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欄名 : 科技新知

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