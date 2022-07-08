  • 28°C
香港時間 : 2022708日 (五) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全

行政人員版 2022/07/08

分享：

分享：

短片平台TikTok因為與中國員工共享美國用戶數據事宜，惹上私隱爭議。TikTok繼早前承認做法後，美國參議員向聯邦貿易委員會（FTC）發信，要求徹查TikTok的數據安全處理方法。

據The

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言
今日
Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言
機器學習從業員 欠高質量數據優化模型
2022/07/07
機器學習從業員 欠高質量數據優化模型
歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱
2022/07/07
歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱
首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市
2022/07/06
首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市
Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網
2022/07/06
Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網
科技行業 社交平台 美國參議院 美國司法部

上一篇文章

Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言

下一篇文章

台南藝術家 來港覓機遇見成績
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？