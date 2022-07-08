美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 行政人員版 2022/07/08 分享： 分享： 短片平台TikTok因為與中國員工共享美國用戶數據事宜，惹上私隱爭議。TikTok繼早前承認做法後，美國參議員向聯邦貿易委員會（FTC）發信，要求徹查TikTok的數據安全處理方法。 據The ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 今日 Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 2022/07/07 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 2022/07/07 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 2022/07/06 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 2022/07/06 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 科技行業 社交平台 美國參議院 美國司法部