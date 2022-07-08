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「阿喵菜市場」首踏足香港 太和廣場變喵星人樂園

行政人員版 04:00 2022/07/08

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最近台灣人氣插畫角色「阿喵菜市場」首次踏足香港，黛安聽聞佢同太和廣場聯合推出慢活‧大埔「阿喵帶你遊花園」主題活動，以一系列可愛有趣嘅藝術插畫令太和廣場變成「喵星人」樂園，加上大埔區一年四季嘅花卉作點綴，最適合帶埋毛孩一同探索好玩奇妙嘅喵星人世界；而充滿好奇心嘅禮服貓「菜市場」，更會去鄰近大元商場及富善商場探險，從喵星人角度發掘區內好玩之處。

大家除咗可欣賞多個小貓主題藝術作品，還可以參與快閃活動和期間限定精品換領活動。香港人氣攝影師千紅（李維燊）更獲邀分享拍攝毛孩嘅小秘訣，機會難得啊。此外，太和廣場喺下周五（15日）至7月31日更特設綠色好物市集，售賣多款綠色生活產品，集有機食品、療癒小品、手作元素於一身。

公關姊妹話，插畫師更特意設計咗多款專屬手機桌布，大家只需掃描廣場內宣傳品上嘅二維碼，即可免費下載。顧客由即日起至8月31日，只要喺場內消費滿指定金額並登記成為領展會員，就可以喺太和廣場、大元商場或富善商場換領「慢遊大埔多用途袋」，以及在太和廣場換領「慢步花園長遮」，兩款期間限定精品嘅設計都充滿「大埔人」特色，又靚又實用㗎。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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