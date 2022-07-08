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老闆應行4天工作周

行政人員版 04:00 2022/07/08

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新世界集團公布，將試行「夏日工作天」，在7月至9月間試行4.5天工作周及1天在家工作，讓員工更彈性地安排工作時間和地點。集團希望此舉讓員工更有工作動力和效率。

有僱主認為這會增加成本，而且不是每一個行業都適合。我同意未必每個行業都適用，例如零售業就有固定的營業時間，未必能縮短到4.5天工作，前綫員工也難以在家工作。但我認為在知識型經濟下，很多企業其實都可以縮短工時，而且對產量不會有負面影響。

在工業世界，產量基本上可以計劃，有多少工廠，多少條生產綫，多少員工，就能控制到產量。員工的工作時數基本上固定，偶爾要加班也可以計算，不會沒完沒了地工作，員工生產力的差異性也不會太大。但在知識型經濟企業，工作量和產量就不容易計劃，不同公司和員工組合，差異性也相當大，而且人愈多，工時愈長，能製造出來的新的工作也愈多。

我的上班族朋友，都很怕上司太勤力，經常有不同的主意，他們說說沒有多大的難度，但他們說一句，下屬便做餐死。如果上司少點上班，少點發號司令，員工便不要加班到沒完沒了。

我認為如果不能全體員工4.5天工作，至少老闆也要做到4天工作，甚至更少，那麼員工的工作量便會正常得多。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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