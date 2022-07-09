屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售

由新地發展的屯門NOVO LAND第1A期，由兩座住宅大樓組成，共涉824伙。新地代理總經理陳漢麟表示，項目現已獲批預售樓花同意書，最快下周上載樓書及開放示範單位，將設5個不同戶型的示範單位，分兩階段

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