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屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售

置業家居 2022/07/09

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由新地發展的屯門NOVO LAND第1A期，由兩座住宅大樓組成，共涉824伙。新地代理總經理陳漢麟表示，項目現已獲批預售樓花同意書，最快下周上載樓書及開放示範單位，將設5個不同戶型的示範單位，分兩階段

...

欄名 : 封面故事

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