長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成

由香港小輪及市建局共同發展、並由恒基負責銷售的長沙灣映岸，已於上周公布樓書，最快可於7月展開銷售。

恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，長沙灣映岸樓書已經公布，售樓中心正在升級，並將於7月至8月間展開

...