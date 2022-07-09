東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙

7月料有多個新盤於市場上出擊，當中會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS 3期規模最大，合共836伙。發展商指，項目現正待批預售，定價則參考項目首兩期售價，有望於下半年推出。

發展商曾指出，港鐵藍田

...