大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售

由希慎及香港興業合作發展，位於大埔露輝路的林海山城，現時已獲批入伙紙，並於短期推出，以及開放現樓示範單位，定價將參考九肚山及九龍區豪宅，發展商預計銷售總額很大機會逾$100億。

項目佔地34萬平方呎，提

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