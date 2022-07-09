大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 由希慎及香港興業合作發展，位於大埔露輝路的林海山城，現時已獲批入伙紙，並於短期推出，以及開放現樓示範單位，定價將參考九肚山及九龍區豪宅，發展商預計銷售總額很大機會逾$100億。 項目佔地34萬平方呎，提 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 今日 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 今日 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 今日 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 你可能感興趣 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 01:00 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 今日 01:00 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 今日 01:00 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 最新專欄文章 更多 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 加息無阻推盤 追回第5波失地 今日 加息無阻推盤 追回第5波失地 觀塘Bal Residence 主打細單位 上車投資皆宜 今日 觀塘Bal Residence 主打細單位 上車投資皆宜 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 今日 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 豪宅 一手市場 林海山城