何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點

7月亦有不少市區新盤醞釀登場，當中包括由華懋及港鐵合作發展的何文田站2期，項目提供約800伙，主打1房至4房戶，屬今年市區鐵路項目重點戲之一。

至於整個項目共分多期發展，其第1A及1B期，正待批預售樓花

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