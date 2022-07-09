觀塘Bal Residence 主打細單位 上車投資皆宜

除何文田站2期，同樣屬九龍市區的觀塘Bal Residence，亦可望在短期內出擊。該盤由麗新及市建局合作發展，採單幢式發展，提供1房至3房戶型，當中主打1房戶，佔項目總數約9成屬於1房單位，另有少量

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