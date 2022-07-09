觀塘Bal Residence 主打細單位 上車投資皆宜 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 除何文田站2期，同樣屬九龍市區的觀塘Bal Residence，亦可望在短期內出擊。該盤由麗新及市建局合作發展，採單幢式發展，提供1房至3房戶型，當中主打1房戶，佔項目總數約9成屬於1房單位，另有少量 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 今日 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 今日 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 今日 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 你可能感興趣 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 01:00 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 今日 01:00 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 今日 01:00 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 最新專欄文章 更多 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 加息無阻推盤 追回第5波失地 今日 加息無阻推盤 追回第5波失地 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 今日 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 今日 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 可持續發展 一手市場 Bal Residence