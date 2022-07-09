加息無阻推盤 追回第5波失地

【一手拆局】美國聯儲局已於上月大幅加息，相信年內將陸續有來，面對息魔來襲，卻未有影響發展商推盤步伐，月內仍有多個項目準備登場，息口因素短期對其影響不大。

雖然一個月港元拆息，於過去一個月已見抽升，但本地

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