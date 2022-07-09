加息無阻推盤 追回第5波失地 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 【一手拆局】美國聯儲局已於上月大幅加息，相信年內將陸續有來，面對息魔來襲，卻未有影響發展商推盤步伐，月內仍有多個項目準備登場，息口因素短期對其影響不大。 雖然一個月港元拆息，於過去一個月已見抽升，但本地 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 今日 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 今日 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 今日 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 你可能感興趣 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 01:00 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 今日 01:00 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 今日 01:00 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 最新專欄文章 更多 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 今日 7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 觀塘Bal Residence 主打細單位 上車投資皆宜 今日 觀塘Bal Residence 主打細單位 上車投資皆宜 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 今日 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 今日 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 銀行 一手市場