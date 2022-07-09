7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 雖然美國早前加息，但踏入下半年，新盤推售步伐未見減慢，本月就有12個新盤先打頭陣，涉及逾5,939伙，類型亦各適其適，由市區豪盤、單幢樓，甚至大型項目均有選擇，力吸市場上各路客源。 7月將推出的新盤中， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 今日 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 今日 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 今日 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 今日 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 你可能感興趣 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 今日 01:00 屯門NOVO LAND第1A期 戶型多元 最快月中開售 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 今日 01:00 長沙灣映岸 市區上車盤 1房佔近六成 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 01:00 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 最新專欄文章 更多 加息無阻推盤 追回第5波失地 今日 加息無阻推盤 追回第5波失地 觀塘Bal Residence 主打細單位 上車投資皆宜 今日 觀塘Bal Residence 主打細單位 上車投資皆宜 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 今日 何文田何文田站2期 市區鐵路盤 勢吸市場焦點 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 今日 大埔林海山城 提供分層及洋房 現樓發售 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 今日 東九龍KOKO HILLS第3期 鄰近藍田站 提供836伙 銷售安排 上車盤 豪宅 一手市場