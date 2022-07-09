7月一手多盤齊發 上車盤至豪宅兼備 盡吸各路客源

雖然美國早前加息，但踏入下半年，新盤推售步伐未見減慢，本月就有12個新盤先打頭陣，涉及逾5,939伙，類型亦各適其適，由市區豪盤、單幢樓，甚至大型項目均有選擇，力吸市場上各路客源。

7月將推出的新盤中，

...