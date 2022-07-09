亂象頻生 移英港人回流可期

港人熱門移民國家之一英國，近年經歷了較嚴重的政經危機，由首相約翰遜領導的保守黨，最近有多名內閣成員相繼請辭。據統計，至今已有至少54位政府官員因對約翰遜失去信心而辭職，其中包括內閣第三號人物、財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak），以及衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）。

高官相繼請辭，是對執政者與其支持者喝倒采的最佳證明，亦嚴重削弱執政者的管治威信，令民眾覺得執政者難以領導整個政府推動各種政策。根據民調顯示，有7成英國人反對約翰遜繼續留任，約翰遜實在難以熬過今次倒戈及輿論壓力，最終宣布辭去保守黨黨魁一職，但將繼續留任首相，直至選出下一任黨魁為止。

抗疫「無為而治」 衰退機會上升

約翰遜早前避過「派對門」事件的不信任動議，但在短時間內相繼有不同政治炸彈連環爆發，最終令其首相生涯告一段落。事實上，除了政治炸彈，英國經濟亦陷入嚴重危機，自疫情爆發以來，英國最初被控抗疫不力、過早提出群體免疫而備受批評，醫護人員在疫情肆虐期間疲於奔命，病人卻得不到適切的照料，疫症當前很多患者被迫在家休息而缺乏適當治療，甚至失救而死，當地疫情爆發亦助長病毒變種，可謂典型「無為而治」式抗疫。

經歷了疫情反覆的煎熬，重新開關後的英國卻要接受脫歐後帶來的種種經濟問題。英國在年初已飽受疫情所帶來的經濟後果，通脹高踞不下，經濟增長在G20國家中最低，由於基本商品成本急速上升，企業信心低迷，國民及家庭購買力正逐漸下降，令人民生活百上加斤；最近在各市充斥着罷工行動，航空公司人員罷工令機場出現大混亂，而鐵路人員、大律師、消防員、郵局職員及醫護人員等罷工，更造成當地很多公營服務受到嚴重影響，民怨沸騰令政府管治威信岌岌可危。

各大行預期，英國在未來12個月有高達4成半機會出現衰退，較美國及歐元區的衰退機會為高，加上英鎊跌勢未止，令當地物業資產出現泡沫爆破的風險亦相繼上升。由於當地居民喜歡以「供息不供本」的方式投資物業，疫情下經濟下滑嚴重，英倫銀行以加息來控制飈升的通脹，疫情前以融資借貸炒作開發項目的投資者以及房地產公司，面對加息造成經營困難而結業於今年亦激增，而房屋按揭成本增加，亦進一步削減群眾購買力，經濟衰退更有機會造成失業人數大增、罪案率升高等負面影響，對剛移民到英國的港人絕對構成安全隱患。

經濟低迷 新移民失業率勢飈

在一國經濟低迷時，持有外國護照的海外人士失業率，必定遠較當地人士嚴重，職業向下流動的機會亦大增。對於新移民來說，由於大多人生路不熟，而華人在外國普遍不易與當地人混熟，多與其他華人聚集，往往成為當地人搶劫與犯案的對象，增加他們在當地生活工作的成本，相信很快便會有一些剛移民到英國的港人回流，或尋求香港駐英機構保護及協助。

諸如英國種種亂象，如發生在實施《港區國安法》前的香港，相信又會有大量市民遊行，部分有心人更會大條道理進行各樣擾亂治安的行為，務求亂上加亂，各國傳媒肯定亦會乘機抹黑香港及一國兩制。經歷過風風雨雨的香港人現在大概已知道，要令經濟民生平穩發展知易行難，就算泱泱大國如英美亦沒有水晶球，政治制度再民主，仍然可以造成政治大災難，「日不落帝國」於遲暮之年亂象頻生之時，香港能有中央堅定不移為我們遮風擋雨，實在是香港人的福氣。（文章只代表個人立場）

▲ 英國在年初飽受疫情所帶來的經濟後果，通脹高踞不下，人民生活百上加斤。（法新社資料圖片）