中國金融開放 外資機遇與挑戰

從取消金融機構外資股比限制，到擴大中國內地與香港的互聯互通計劃，中國金融市場對外開放正在提速。由於中國經濟及金融業的規模龐大，而且通過跨境投資，其影響力能夠擴散到全世界，因此分析中國的金融開放對全球投資者有何影響，是十分必要的。

外資保險基金證券 規模續擴

對世界而言，中國金融業近年來發展迅速，與全球互聯互通程度更高，帶來了機遇和風險，也意味着中國金融業的任何變化和衝擊，都將更容易、更迅速地傳播到世界其他地區。按銀行業佔GDP的比重來衡量，中國銀行業的規模是世界上最大的，總資產佔GDP的比重從2014年的261%，上升到2021年的296%，增速領先於經濟增長；在岸股票市值佔GDP的比例已經從2012年的43%，擴大至2021年的80%，中國債券市場佔GDP的比例也從2012年的48%，上升到2021年的102%，已經超過日本和韓國。

在中國金融開放的進程中，人壽保險是一個亮點，外資公司的表現甚至在金融開放之前就相對較好。外國壽險公司在中國的市場份額，從2019年的9.5%增加到2021年的11.1%，在投資增長的支撑下，規模擴大的趨勢應該會持續下去。

外資參與的基金管理公司和證券公司多年來一直在浮動，惟近年有增加的迹象。基金管理的外資份額從2019年的36.7%，上升到2021年的38.3%，但由於國內企業競爭激烈，仍低於以往的高位水平；券商方面，外資市場份額也從2019年的4.9%，上升到2021年的5.4%。

相較之下，2019至2021年期間銀行業外資所佔份額仍停滯在1.4%，不過這並不代表外資銀行沒有在中國擴大規模；其實與發達經濟體相比，外資銀行淨息差仍相當可觀，只是外資銀行擴大規模的速度不及國內銀行。

中港互聯互通 助力跨境資本

在證券投資方面，全球投資者增加了中國市場的投資，不過近期出現了資本外流。總體來看，外資持有股票的比例從2015年的1.1%，上升至2021年的4.3%，而同期持有債券的比例亦從1.4%飈升至3.4%。隨着內地與香港的互聯互通計劃進一步擴展到理財產品和交易所交易基金（ETF），跨境資本流動將有更大的增長空間。

隱性障礙倘在 投資潛力受限

值得一提的是，中國開放金融市場不僅有利於外資，對中國自身的發展也是有利的。在銀行資產負債表大規模增長，以及不良貸款積累的情況下，監管機構希望借助中國特色的市場力量幫助清理，即與非銀行金融機構、企業和家庭共同承擔負擔和風險，其中發展較快的一個市場是資產證券化，外資參與將會帶來幫助。

總體而言，貿易戰促使中國加快金融市場開放的步伐，這可能會為外國投資者帶來更多機遇，因為取消外資股比限制意味外國投資者對於自身企業有更強的控制力。在保險、基金管理和證券行業，外資佔主導或全資控股的金融企業增加，但放眼整個行業，外資佔比仍然相對較低。如果一些隱性障礙（例如行政程序等）繼續存在，外國投資者的潛力可能也會受到限制。

▲ 中國金融業近年來發展迅速，與全球互聯互通程度更高，帶來了機遇和風險。（路透社資料圖片）