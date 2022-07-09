「積小勝成大勝」 助施政行穩致遠

新特首李家超曾在不同場合談及其施政理念，當中他接受新華社專訪時就提出，「每天解決一個（問題）一年就有365個」；而在新上任的第一個工作周，李家超便立馬解決了公務員加薪問題，在行政會議決定提出全體公務員劃一加薪2.5%。新政府不糾纏在一些次要的小問題，成功團結了各部門上下的士氣，為未來5年的施政創造了敢作敢為、不拘小節的良好工作氣氛。

過去5屆特區政府的施政，均有一種精英主義的工作風格，經常想優先處理一些複雜而高難度的「大」問題，例如土地問題、政改，一些民生小事則留待大問題被解決後才處理。這種方式在特區政府中能順利執行的前設，是假定能進行強勢管治，兼且那些「大問題」都是能在短時間內全政府上下集中精力就能解決的；但以過去5屆政府的具體情況而言，土地問題、政改等「主要矛盾」，不但是往往處理需時、無法快速攻破，部分更非特區政府能力範圍內處理得到。

昔日聚焦主要矛盾 難速攻破

例如前任特首林鄭月娥便曾成功爭取並在《施政報告》公布港珠澳「大橋港車北上不設配額計劃」，但當時（以至今日）全球疫情的「主要矛盾」未解，這些「次要」但利民的政策也只能擱在一旁。如此一來，過去幾屆政府搞改革，時不時在推動改革時第一關已經「卡關」，之後的二三四五六關明明是相對容易打，但也全部被拖延停滯，最後不了了之，導致社會撕裂。

相比過去25年聚焦「主要矛盾」、忽略民生小事的「施政冒險主義」，新一屆政府的施政戰術可能已改為游擊戰式，「積小勝成大勝」：當政府能每日「積一小勝」，一年365個「小勝」便能累積成為「大勝」。社會上的政策研究和討論亦可能需要就「開新篇」後的特區政府工作風格作出調整，減少一些空泛的方向性研討，改為聚焦於行政上多阻滯、但執行上其實可在短時間內解決的小問題。

以車輛問題為例，香港私家車泊位一直嚴重短缺，特別是由運輸署營運的路邊錶位不足，被各界人士詬病多年。單是去年違例泊車定額罰款已超過10億元，相當於負責發出「牛肉乾」的警務處同年度經費（250.6億元）的4%；但這些長期問題，以往很少見特首和行會由上而下地跨部門作出量化處理。

例如當路邊違泊「抄牌」數量增加，理論上即是反映路邊泊車錶位供應不足，那麼運輸署增加錶位供應的速度，其實應該與最新年度違例泊車抄牌的增幅成正比，這便是一個比興建新的多層停車場執行上簡單很多的「小勝」。

參考外國經驗，英國和歐洲各大小城市，特別是旅遊區，很多是發展已過百年的古城，亦如香港市區般路面狹窄；但香港未有追上的，是這些城市的市區內任何不太阻撓車輛通過之路邊位置，全部都已見縫插針地被劃成錶位，甚至發展出比香港精密的不同停泊時數限制、區內居民優先等制度，以紓緩市區泊車位不足的問題。新一屆特區政府可考慮協調運輸署快速增加香港馬路上的泊車錶位，並以之前一年違例泊車「抄牌」數字的增長率為參考，建立運輸署增加泊位量的績效指標，順道以泊車收費進一步增加庫房收入。

增車位可「小勝」升級體育「大勝」

第一步「積小勝」成功後，下一步就是要想「成大勝」。以文化體育產業為例，滑浪風帆運動員李麗珊奪得香港第一面奧運金牌，背景就是她本身是長洲居民，自小容易訓練，而且重型專業裝備可儲存在家中或鄰近艇會；但其他有志向亦有潛質在滑浪風帆界發展的年輕人，若每每要舟車勞頓才能受訓，表現恐怕大打折扣；事實上，雖經康文署推動多年，我們也未見到香港培育出下一個滑浪風帆世界冠軍。

但如果當局將來在海灘之類的休閒體育區能大幅增加臨時泊車位，很多有志投身水上運動的青年人便能自駕、購買及攜帶更多專業裝備去作訓練，如此由當局中央協調增加車位供應的「小勝」，加以利民改革，必然會引起市民對政府政策的配合和支持，理論上就能進而變成體育產業升級的「大勝」；以此套路，在其他政府部門不斷地「積小勝」，往後5年的施政自然能行穩致遠。

▲ 作者認為，新政府成功團結了各部門士氣，為未來5年的施政創造了敢作敢為、不拘小節的良好工作氣氛。（資料圖片）