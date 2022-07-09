  • 29°C
香港時間 : 2022709日 (六) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尋覓港島東 $600萬內上車盤

置業家居 2022/07/09

分享：

分享：

本港樓價高昂，且面對加息因素，不少上車用家均對入市卻步。本刊將一連數期於各區搜羅上車盤，今次先帶大家到港島東區，搜羅該區叫價$600萬以下的私樓放盤，提供最適合的入市攻略。

據中原地產網站顯示，截至本周

...

欄名 : 樓市熱話

報道系列 : 上車盤系列

最新專欄文章 更多

【港島東上車盤推介】西灣河柏匯享遠海景
今日
【港島東上車盤推介】西灣河柏匯享遠海景
【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房
今日
【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房
長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起
2022/06/25
長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起
整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】
2022/06/25
整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】
睿峰實用長廳
2022/06/25
睿峰實用長廳
中原地產 上車盤 放盤 移民 二手市場 筲箕灣 筲箕灣中心 康華大廈 怡家洋樓 銀輝大廈

上一篇文章

7月新盤摩拳擦掌 追上半年失地

下一篇文章

【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？