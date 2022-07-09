尋覓港島東 $600萬內上車盤

本港樓價高昂，且面對加息因素，不少上車用家均對入市卻步。本刊將一連數期於各區搜羅上車盤，今次先帶大家到港島東區，搜羅該區叫價$600萬以下的私樓放盤，提供最適合的入市攻略。

據中原地產網站顯示，截至本周

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