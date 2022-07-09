尋覓港島東 $600萬內上車盤 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 本港樓價高昂，且面對加息因素，不少上車用家均對入市卻步。本刊將一連數期於各區搜羅上車盤，今次先帶大家到港島東區，搜羅該區叫價$600萬以下的私樓放盤，提供最適合的入市攻略。 據中原地產網站顯示，截至本周 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 報道系列 : 上車盤系列 最新專欄文章 更多 【港島東上車盤推介】西灣河柏匯享遠海景 今日 【港島東上車盤推介】西灣河柏匯享遠海景 【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房 今日 【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房 長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 2022/06/25 長沙灣睿峰入伙初期租盤有價講 開放式$1.28萬起 整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 2022/06/25 整體質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善【獲88分】 睿峰實用長廳 2022/06/25 睿峰實用長廳 中原地產 上車盤 放盤 移民 二手市場 筲箕灣 筲箕灣中心 康華大廈 怡家洋樓 銀輝大廈