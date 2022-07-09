Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈

香港近來掀起一股地氈熱潮，坊間出現形形式式的工作坊，今次帶大家來了解一下！Chary在2018年時展開了一個長達500多天的背包旅行，環遊世界。回港後創辦了TRAVELFA工作坊，並將在世界各地學到的

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