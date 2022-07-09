Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 香港近來掀起一股地氈熱潮，坊間出現形形式式的工作坊，今次帶大家來了解一下！Chary在2018年時展開了一個長達500多天的背包旅行，環遊世界。回港後創辦了TRAVELFA工作坊，並將在世界各地學到的 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手 2022/06/11 唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手 西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做 2022/06/04 西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做 《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢 2022/05/28 《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢 劇本殺體驗館LARPHUB 全新遊戲概念 自創本土故事 傳遞社會信息 2022/05/21 劇本殺體驗館LARPHUB 全新遊戲概念 自創本土故事 傳遞社會信息 藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度 2022/05/14 藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度 創業 傳統工藝 工作坊