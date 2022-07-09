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美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62%

置業家居 2022/07/09

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中原城市領先指數（CCL）最新報180.22點（根據6月27日至7月3日簽訂的正式買賣合約，6月13日至6月19日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.62%，反映美聯儲於6月16日宣布加息當周市況。

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