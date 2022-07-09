美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62%

中原城市領先指數（CCL）最新報180.22點（根據6月27日至7月3日簽訂的正式買賣合約，6月13日至6月19日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.62%，反映美聯儲於6月16日宣布加息當周市況。

按

...