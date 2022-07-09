美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報180.22點（根據6月27日至7月3日簽訂的正式買賣合約，6月13日至6月19日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.62%，反映美聯儲於6月16日宣布加息當周市況。 按 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 2022/07/02 CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 2022/06/25 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 2022/06/18 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 2022/06/11 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 美國加息半厘 CCL按周微跌0.1% 2022/06/04 美國加息半厘 CCL按周微跌0.1% 中原地產 颱風