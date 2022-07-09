碧湖春天盡享交通優勢 全新第3期單位 ￥283萬起 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 以享有高鐵、地鐵及快速道路等交通優勢的碧湖春天，位於深圳坪山，近日推售全新第3期南花園約415個單位，主供2至4房戶，入場價約￥283萬起。 項目位於坪山大道與湯坑路交滙處，由深圳市盛城和記房地產開發有 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 仁恒濱海灣擁開闊公園景 連裝修售￥288萬起 2022/06/11 仁恒濱海灣擁開闊公園景 連裝修售￥288萬起 橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起 2022/06/04 橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起 綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 2022/05/28 綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 2022/05/21 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 2022/04/30 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 人民幣 深圳 中原地產 口岸 高鐵 羅湖 豪宅