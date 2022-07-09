碧湖春天盡享交通優勢 全新第3期單位 ￥283萬起

以享有高鐵、地鐵及快速道路等交通優勢的碧湖春天，位於深圳坪山，近日推售全新第3期南花園約415個單位，主供2至4房戶，入場價約￥283萬起。

項目位於坪山大道與湯坑路交滙處，由深圳市盛城和記房地產開發有

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