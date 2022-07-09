倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 倫敦3區（Zone 3）位置方便，且享名校網優勢，向來吸引優質家庭或租客進駐。本周末正有坐落該處的樓花項目「Hummingbird Apartments」進行展銷，同時備有分層及複式戶型，滿足不同居住 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 2022/07/02 倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 2022/06/25 倫敦Springfield Place生活配套完善 洋房連車位$764.7萬起 英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租 2022/06/18 英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租 倫敦New Market Place, East Ham享高度綠化生活 1房售價$320.5萬起 2022/06/11 倫敦New Market Place, East Ham享高度綠化生活 1房售價$320.5萬起 倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 2022/06/04 倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 英國 倫敦 海外物業 英鎊