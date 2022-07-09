推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 另一款可於運作後自動關機的家用廚餘機NAGUALEP，2021年10月於Indiegogo眾籌平台首度曝光，至今已成為台灣及日本家庭的人氣小家電。它的體積相對較細，同時採用126度高溫殺菌烘乾處理技術 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 今日 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 今日 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 你可能感興趣 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 今日 01:00 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 今日 01:00 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 最新專欄文章 更多 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 今日 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 今日 推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 2022/06/18 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 2022/06/18 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 2022/06/18 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 節能減排 消費資訊 垃圾徵費 家居 家電