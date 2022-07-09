推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機

另一款可於運作後自動關機的家用廚餘機NAGUALEP，2021年10月於Indiegogo眾籌平台首度曝光，至今已成為台灣及日本家庭的人氣小家電。它的體積相對較細，同時採用126度高溫殺菌烘乾處理技術

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