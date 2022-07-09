推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 處理廚餘有不同方法，可曾想過將廚餘（如棄掉的菜葉、瓜皮及吃剩的飯餸等），直接倒進鋅盆內，利用鋅盆底部垂直安裝的家用廚餘粉碎機，將廚餘粉碎變成糊狀或液態垃圾，再經排水道排走？新近來港的Rellt家用廚餘 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 今日 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 今日 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 你可能感興趣 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 今日 01:00 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 今日 01:00 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 最新專欄文章 更多 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 今日 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 今日 推介二：NAGUALEP 3合1廚餘機 完成後自動關機 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 2022/06/18 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 2022/06/18 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 2022/06/18 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 節能減排 消費資訊 垃圾徵費 家居 家電