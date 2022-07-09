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推介三：Rellt廚餘粉碎機 無刀片設計家長放心

置業家居 2022/07/09

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處理廚餘有不同方法，可曾想過將廚餘（如棄掉的菜葉、瓜皮及吃剩的飯餸等），直接倒進鋅盆內，利用鋅盆底部垂直安裝的家用廚餘粉碎機，將廚餘粉碎變成糊狀或液態垃圾，再經排水道排走？新近來港的Rellt家用廚餘

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欄名 : 家居頭條

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