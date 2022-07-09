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家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保

置業家居 2022/07/09

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垃圾徵費將於2023年正式推行，屆時大家棄置垃圾時須按量收費，違者或須罰款！今期介紹的韓國廚餘機Reencle，最快6小時可處理1.5磅廚餘，轉化成為有機肥料。壓軸介紹的家用廚餘粉碎機Rellt，即時

...

欄名 : 家居頭條

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