Casalgrande Padana雙年獎 得獎家居巡禮 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 意大利石材生產商Casalgrande Padana，早於1995年已創辦雙年獎The Grand Prix Casalgrande Padana，表揚全球建築師、設計師及工程師等，在工程中如何展現石 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 放眼世界 最新專欄文章 更多 Charles Burnard Gallery 收藏家樂園 2022/05/07 Charles Burnard Gallery 收藏家樂園 西班牙Masquespacio新系列 發掘傢俬燈飾新常規 2022/05/07 西班牙Masquespacio新系列 發掘傢俬燈飾新常規 得獎建築 見世界大同 2022/02/05 得獎建築 見世界大同 Fendi聯乘Peter Mabeo「非」凡傢俬 2021/12/31 Fendi聯乘Peter Mabeo「非」凡傢俬 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 2021/11/06 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 建築設計 建材 頒獎禮 意大利