TCL美國CES得獎推介 置業家居 2022/07/09 分享： 分享： 今年1月在美國舉行的消費類電子產品展，TCL電子控股有限公司榮獲年度創新獎「CES 2022 Innovation Awards」及「2021至2022 Mini LED顯示技術創新獎」。今期介紹的旗 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水 2022/07/02 Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水 Tefal全新衣物護理機 除皺、消毒、乾衣三合一 2022/07/02 Tefal全新衣物護理機 除皺、消毒、乾衣三合一 ViewSonic 4K HDR超短焦智慧雷射電視 投影100吋大畫面 2022/06/25 ViewSonic 4K HDR超短焦智慧雷射電視 投影100吋大畫面 Samsung全新Lifestyle TV生活系列 注入NFT藝術元素 2022/06/25 Samsung全新Lifestyle TV生活系列 注入NFT藝術元素 全新曲面電競顯示器Odyssey Neo G8 高清顯示遊戲畫面 2022/06/11 全新曲面電競顯示器Odyssey Neo G8 高清顯示遊戲畫面 TCL電子（01070） CES 家電 智能家居 語音助理 App Store 消費資訊 美元