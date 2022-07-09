  • 29°C
香港時間 : 2022709日 (六) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位

副刊版 2022/07/09

分享：

分享：

發展局及規劃署於即日起至11月30日，在中環展城館及比鄰的愛丁堡廣場舉辦大型的規劃與基建展覽，以「繼往創未來」為主題，展示過去25年來，香港在規劃及基建發展方面努力的成就，同時介紹多個未來的發展項目。

...

欄名 : 本地遊

最新專欄文章 更多

KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車
2022/07/07
KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車
挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1
2022/07/02
挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1
鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情
2022/07/02
鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情
The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧
2022/06/29
The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧
西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群
2022/06/25
西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群
設計 展覽 中環 發展局 規劃署 大灣區

上一篇文章

直擊釜山海雲臺兩大新景點 坐海邊架空列車 登最高觀景台

下一篇文章

王菲葉蒨文同框演MV 導演張子丰解構 姚焯菲新歌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？