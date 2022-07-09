中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位

發展局及規劃署於即日起至11月30日，在中環展城館及比鄰的愛丁堡廣場舉辦大型的規劃與基建展覽，以「繼往創未來」為主題，展示過去25年來，香港在規劃及基建發展方面努力的成就，同時介紹多個未來的發展項目。

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