中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 副刊版 2022/07/09 分享： 分享： 發展局及規劃署於即日起至11月30日，在中環展城館及比鄰的愛丁堡廣場舉辦大型的規劃與基建展覽，以「繼往創未來」為主題，展示過去25年來，香港在規劃及基建發展方面努力的成就，同時介紹多個未來的發展項目。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 2022/07/07 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 2022/07/02 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 2022/07/02 鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 2022/06/29 The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 2022/06/25 西貢隱世小島黃茅洲 超清玻璃海浮潛賞魚群 設計 展覽 中環 發展局 規劃署 大灣區