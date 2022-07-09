酒店大廚教涼拌麻油海蜇 掌握汆水啤水時間防變韌 副刊版 2022/07/09 分享： 分享： 夏日炎炎，最適合吃碟開胃惹味的涼拌海蜇。以往想吃海蜇的話，可以到中菜館點一碟，或是買現成已調好味的包裝版，但其實自家製亦是非常簡單。這次萬麗海景酒店中菜廳滿福樓行政總廚孫錦勝師傅，會教大家製作一道香菜 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 大廚教煮宮保雞丁 香辣醬汁惹味醒胃 2022/06/18 大廚教煮宮保雞丁 香辣醬汁惹味醒胃 大廚教煮家常酸辣湯 埋芡要收細火慢推 2022/06/11 大廚教煮家常酸辣湯 埋芡要收細火慢推 大廚教煮懶人回鍋肉 改用豬腩片更方便 2022/06/04 大廚教煮懶人回鍋肉 改用豬腩片更方便 私房菜總廚教煮傳統粵菜 簡易家常版砂鍋花雕雞 2022/05/05 私房菜總廚教煮傳統粵菜 簡易家常版砂鍋花雕雞 90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 2022/04/09 90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 酒店 中菜 攝影 廚師 浙江省 燒味 大閘蟹 湛江 金華