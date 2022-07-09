酒店大廚教涼拌麻油海蜇 掌握汆水啤水時間防變韌

夏日炎炎，最適合吃碟開胃惹味的涼拌海蜇。以往想吃海蜇的話，可以到中菜館點一碟，或是買現成已調好味的包裝版，但其實自家製亦是非常簡單。這次萬麗海景酒店中菜廳滿福樓行政總廚孫錦勝師傅，會教大家製作一道香菜

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