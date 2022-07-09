槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準

美國近期的槍擊案再度猖獗，非牟利組織「槍械暴力檔案」的統計顯示，美國今年以來已發生300多宗大規模槍擊案，每宗槍擊案最少有4人的死傷人數。

是次介紹的好書名為《The Second：Race and

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