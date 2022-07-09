槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 國際版 2022/07/09 分享： 分享： 美國近期的槍擊案再度猖獗，非牟利組織「槍械暴力檔案」的統計顯示，美國今年以來已發生300多宗大規模槍擊案，每宗槍擊案最少有4人的死傷人數。 是次介紹的好書名為《The Second：Race and ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 2022/07/08 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 2022/07/02 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 2022/07/01 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 2022/06/25 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 2022/06/24 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 美國 歧視 槍擊 佛羅里達 明尼蘇達 弗吉尼亞 阿拉巴馬