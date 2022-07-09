安倍遭槍擊亡 疑兇曾任海上自衞隊 稱不滿安倍 惟動機非政治立場 國際版 2022/07/09 分享： 分享： 日本前首相安倍晉三昨日在奈良市街頭演說期間遇襲，警方指他背部中槍，送院搶救後不治，終年67歲。警方當場拘捕一名41歲男子，消息指他是前海上自衞隊成員。 奈良演說拉票中槍 射中心臟 事發於當地昨晨11時半（ ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 兩度拜相 「安倍經濟學」助走出通縮 今日 兩度拜相 「安倍經濟學」助走出通縮 日本嚴管槍械 兇手疑3D打印改造槍 今日 日本嚴管槍械 兇手疑3D打印改造槍 任內改善對華關係 卸任挺台惹京不滿 今日 任內改善對華關係 卸任挺台惹京不滿 你可能感興趣 兩度拜相 「安倍經濟學」助走出通縮 今日 01:00 兩度拜相 「安倍經濟學」助走出通縮 日本嚴管槍械 兇手疑3D打印改造槍 今日 01:00 日本嚴管槍械 兇手疑3D打印改造槍 任內改善對華關係 卸任挺台惹京不滿 今日 01:00 任內改善對華關係 卸任挺台惹京不滿 安倍晉三 日本 拜登 謀殺 槍擊 馮德萊恩 岸田文雄 尹錫悅 奈良 政治