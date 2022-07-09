日本前首相安倍晉三昨日在奈良市街頭演說期間遇襲，警方指他背部中槍，送院搶救後不治，終年67歲。警方當場拘捕一名41歲男子，消息指他是前海上自衞隊成員。

奈良演說拉票中槍 射中心臟

事發於當地昨晨11時半（

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