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安倍遭槍擊亡 疑兇曾任海上自衞隊

稱不滿安倍 惟動機非政治立場

國際版 2022/07/09

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日本前首相安倍晉三昨日在奈良市街頭演說期間遇襲，警方指他背部中槍，送院搶救後不治，終年67歲。警方當場拘捕一名41歲男子，消息指他是前海上自衞隊成員。

奈良演說拉票中槍 射中心臟

事發於當地昨晨11時半（

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