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上海跳舞群組

副刊版 2022/07/11

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上海疫情仍是不穩，上周又被一個跳舞群組引爆，多個區域又變高危。當中有個證實為多人感染的地址，有兩層KTV。這種KTV則不是我們慣見的，而是後來改造為有大舞廳供跳舞的。傳來圖片所見，簡直是上幾百人的舞者擠在一起，大為親近攬頭攬頸在跳。

再仔細看一眼，都是中老年人，應該就是一直有提及的年屆六十歲上下的跳舞群，在上海是個矚目的群體。

問題是，其實KTV這種場所是尚未批准重開營業，所以首先是違規。本來疫情稍平復，有些店等得太耐了，往往偷步經營。而相信更想偷步的，是等得太耐想跳舞的人。

接觸過這類愛跳舞的群組，平均年齡真有六十過外，但外形都較實際年紀後生。平時可能不是去今次出事的這種KTV，而是真正的舞廳。疫情關係，舞廳不開沒辦法。

上海這種民間舞廳，其實有不少捧場客，過往一般分三班。晨早一檔，七點多八點就有人來跳，原來是針對湊完孫子女上學、吃過早點的老人家，年齡層會最高，傾向七十多都有，跳完回家做中午飯。

下午一檔則會被跳得較專業的練習型舞者佔據，都是跳些較有規範、有儀式和難度的舞種，如有固定舞姿的社交舞、拉丁舞，穿着打扮也花心思很講究。

晚上一檔則多為社交娛樂為主，年紀也「年輕」些，會見到五十歲上下的人。但和真正年輕人的夜店不同，這裏所謂晚場都不會跳到很晚，因為大家都有家有口，回去分分鐘上有高堂下有兒女，明天還要依時上班。

也不難理解這種市場需求，一般來到，都是為放飛自我。有些玩得high些的店，每晚有幾part，會中途播慢歌關燈幾分鐘，音樂和舞蹈繼續，給人很大的想像空間。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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