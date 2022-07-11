營養師破解膠原蛋白迷思

市面上營養補充品各式各樣，普遍都聲稱其功效顯著，因此，與減肥戰友會面時，她們經常會提出有關營養補充品的疑問，而最常見的，非膠原蛋白莫屬。

Fiona是日本迷，由於近年不能「回鄉」，她一有空檔便流連日式超市和藥粧店，經常帶給我各款日本零食和新產品。今天她帶來了一盒膠原蛋白粉，說：「今天逛藥粧店時發現的，聲稱可維持皮膚彈性，兼且回復青春呢！你要一盒試試嗎？下回可幫你代購。」

我笑Fiona：「看你環保袋滿滿的，今天收穫不俗吧！這盒膠原蛋白應該不便宜？近來不時都見到它的廣告。」我一邊問，一邊研究它的成分。

Fiona沾沾自喜地說：「我是該店的VVIP，適逢做推廣，買三盒有折上折優惠。我一口氣便買了六盒，可回復青春呢！」

看着 Fiona興奮滿足的樣子，差點就不忍心告訴她真相。

「其實，食用膠原蛋白補充品後，體內消化系統會將膠原蛋白分解成氨基酸，即蛋白質，不會直接吸收的，所以，效果跟平時進食優質蛋白質的分別不大。反而，進食優質蛋白質再加上足夠維他命C，更有助身體製造膠原蛋白，維持皮膚和軟骨健康。」我再補充：「想進一步改善膚質，亦要盡量避免進食添加糖、酒精和飲足夠水份，避免皮膚加速老化和缺水。」我詳細說明。

聽罷，Fiona大受打擊，說：「那我豈不是白白浪費了二千大元？﹗折後每盒也要三百多元呢！」

我安慰她說：「下次再買營養補充品前，先告訴我吧！」