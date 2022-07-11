從言行舉止微表情，可以看到某些人頗自覺那個「專業」或「專家」身份，然而，有趣的是：他們用「高人」和「權威」的口吻，卻說着「阿媽係女人」的道理。

我很好奇想了解：究竟他們是否很在意／自豪自己的「專業」或「專家」身份／地位？他們知道自己在說甚麼嗎？他們說的時候，知道觀眾覺得這是隔離王師奶都識講的道理嗎？暗中有心虛嗎？抑或非常自豪能說出「阿媽係女人」這種權威論調？

我觀察到那些老記着自己是甚麼身份／地位／銜頭的人、並千方百計要令其他人記住，先不談其人心理有何缺失、破洞，起碼就是給自己太多包袱，常常煞有介事記住自己是甚麼身份的，其實只有他本人在意而已，根本nobody cares。

給自己太多無謂包袱和框框，思維反而愈趨平庸，因為心思都放在擔心別人如何看自己，又或要如何在人前維持那個「專業」或「專家」的形象。

人生最重要的，是內容、質地、質素、厚度和思維，畢竟，我們喜歡或信任一個人，是因為那個人的本質，而非其人外在銜頭是甚麼。印度心靈大師Jiddu Krishnamurti曾講過：「甚麼都不是的人，才是快樂的。」意即，不自覺／不自恃是甚麼身份地位的人，無心理包袱就會更快樂，而且思維可以走得更遠、更跳脫。

我也十分喜歡前以色列總理Golda Meir幽默的一句：「Don't be so humble, you're not that great」（咪用懶謙虛嘅姿態／口吻示人，你唔係咁偉大㗎咋）。真正謙虛的人，不會自覺是甚麼特殊身份和地位的人；懶謙虛的人都有種刻意於人前放下身段的姿態，然而，一個人自覺是something，才要刻意在人前擺出「I am nothing」的模樣。最有趣的是，當大家真的把此人當作「nothing」時，佢又不甘心地要提醒眾人：「我係something」。