從言行舉止微表情,可以看到某些人頗自覺那個「專業」或「專家」身份,然而,有趣的是:他們用「高人」和「權威」的口吻,卻說着「阿媽係女人」的道理。

我很好奇想了解:究竟他們是否很在意/自豪自己的「專業」或「專家」身份/地位?他們知道自己在說甚麼嗎?他們說的時候,知道觀眾覺得這是隔離王師奶都識講的道理嗎?暗中有心虛嗎?抑或非常自豪能說出「阿媽係女人」這種權威論調?

我觀察到那些老記着自己是甚麼身份/地位/銜頭的人、並千方百計要令其他人記住,先不談其人心理有何缺失、破洞,起碼就是給自己太多包袱,常常煞有介事記住自己是甚麼身份的,其實只有他本人在意而已,根本nobody cares。

給自己太多無謂包袱和框框,思維反而愈趨平庸,因為心思都放在擔心別人如何看自己,又或要如何在人前維持那個「專業」或「專家」的形象。

人生最重要的,是內容、質地、質素、厚度和思維,畢竟,我們喜歡或信任一個人,是因為那個人的本質,而非其人外在銜頭是甚麼。印度心靈大師Jiddu Krishnamurti曾講過:「甚麼都不是的人,才是快樂的。」意即,不自覺/不自恃是甚麼身份地位的人,無心理包袱就會更快樂,而且思維可以走得更遠、更跳脫。

我也十分喜歡前以色列總理Golda Meir幽默的一句:「Don't be so humble, you're not that great」(咪用懶謙虛嘅姿態/口吻示人,你唔係咁偉大㗎咋)。真正謙虛的人,不會自覺是甚麼特殊身份和地位的人;懶謙虛的人都有種刻意於人前放下身段的姿態,然而,一個人自覺是something,才要刻意在人前擺出「I am nothing」的模樣。最有趣的是,當大家真的把此人當作「nothing」時,佢又不甘心地要提醒眾人:「我係something」。