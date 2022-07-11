  • 29°C
香港時間 : 2022711日 (一) 01:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒

副刊版 2022/07/11

分享：

分享：

新派燒味專家「Chop Chop食神叉燒」以招牌叉燒聞名，餐廳最近精心炮製了更多靚部位的叉燒，及提供更廣泛的燒味款式選擇。同場加映多款全新小炒菜式，令老饕大飽口福。

餐廳的全新燒味系列，是由新任燒味部主

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食
2022/07/06
灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食
姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點
2022/07/06
姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點
Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角
2022/07/04
Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角
city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場
2022/07/02
city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場
聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領
2022/06/30
聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領
餐廳 新加坡 菜式

上一篇文章

地中海小餐館 登陸西環海旁

下一篇文章

雞油菌龍躉腩鑊仔飯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？