Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒 副刊版 2022/07/11 分享： 分享： 新派燒味專家「Chop Chop食神叉燒」以招牌叉燒聞名，餐廳最近精心炮製了更多靚部位的叉燒，及提供更廣泛的燒味款式選擇。同場加映多款全新小炒菜式，令老饕大飽口福。 餐廳的全新燒味系列，是由新任燒味部主 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 2022/07/06 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 2022/07/06 姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 2022/07/04 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 2022/07/02 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 2022/06/30 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 餐廳 新加坡 菜式