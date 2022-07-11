Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒

新派燒味專家「Chop Chop食神叉燒」以招牌叉燒聞名，餐廳最近精心炮製了更多靚部位的叉燒，及提供更廣泛的燒味款式選擇。同場加映多款全新小炒菜式，令老饕大飽口福。

餐廳的全新燒味系列，是由新任燒味部主

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