The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列 副刊版 2022/07/11 分享： 分享： 本地烘焙店The Cakery現推出全新蛋糕系列，7款藝術感十足的精緻蛋糕設計首度亮相。今次的Essence of Love是延續母親節限定甜品的特色，以花入饌並選用創新的豎立式蛋糕設計，更撒上金箔作 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Art on Climate國際插畫比賽 2022/07/09 Art on Climate國際插畫比賽 ROGANIC X 口利福舉辦只此一天的英式粵菜跨界盛宴 2022/07/08 ROGANIC X 口利福舉辦只此一天的英式粵菜跨界盛宴 嘉里酒店聯乘 Sweaty Betty 再推瑜伽早餐班 2022/07/04 嘉里酒店聯乘 Sweaty Betty 再推瑜伽早餐班 葡萄牙杜羅河谷六善酒店全新豪華房型 2022/07/01 葡萄牙杜羅河谷六善酒店全新豪華房型 英語閱讀創作比賽 2022/06/28 英語閱讀創作比賽 品牌 設計 蛋 甜品 蛋糕