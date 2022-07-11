The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列

本地烘焙店The Cakery現推出全新蛋糕系列，7款藝術感十足的精緻蛋糕設計首度亮相。今次的Essence of Love是延續母親節限定甜品的特色，以花入饌並選用創新的豎立式蛋糕設計，更撒上金箔作

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