疫下阻隔長期離家 98%外派員職業怠倦 行政人員版 2022/07/11 分享： 分享： 【本報訊】不少跨國企業都有派駐員工來港工作，但受疫情影響，多國實施出入境限制及檢疫措施，令身在異地的員工無法如常往返家鄉。據健康服務公司Cigna最新報告，多達98%外派員工因長期離開家鄉，而產生職業 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 2022/07/08 戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 2022/07/07 灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 2022/07/06 南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 2022/07/05 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 2022/07/01 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 職業生涯 疫情 彈性工作 外派員工