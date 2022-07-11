疫下阻隔長期離家 98%外派員職業怠倦

【本報訊】不少跨國企業都有派駐員工來港工作，但受疫情影響，多國實施出入境限制及檢疫措施，令身在異地的員工無法如常往返家鄉。據健康服務公司Cigna最新報告，多達98%外派員工因長期離開家鄉，而產生職業

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