4個新工作組 須克服3層次矛盾

新特首李家超上任第一周，便宣布成立4個由司長級官員帶領的工作組：政務司司長領導「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，政務司副司長則負責「地區事項統籌工作組」；另外財政司司長指揮「土地房屋供應統籌組」，以及由財政司副司長督導「公營房屋項目行動工作組」。

作為今屆特區政府首個出台的主要政策舉措，這4個工作組也算是充分反映了新班子的管治風格：聚焦在眼下平實貼地的問題，不怕瑣碎，務求一般市民容易理解，從而感受到政府正積極介入解決民生困難。此舉亦明顯是要全面配合國家主席習近平7月1日講話中提及之「第三希望」--切實排解民生憂難，也就是：民有所呼，我有所應。

不過，想真正明瞭新一屆特區政府的管治手法，還要進一步思考這4大政策範疇背後，到底有何理論基礎。固然，我們也可以認為，這4個工作組的成立並沒有任何值得分析的地方，而只是隨便湊合罷了；然而特首並沒有選擇更搶眼的題目（例如應對未來通脹挑戰工作組、重啟內外循環工作組），可見這些工作組應該並非是為了「博宣傳」才出現；加上相關統領之官員是極高層級的特區第二和第三把手及其副手，故較合理的推論是，此乃特區政府高層經仔細參詳後，具最大共識所作的第一個重要決定。

共同項目 解公私持份者矛盾

至於所謂「理論基礎」，則是嘗試解釋有關政策的內部邏輯。就上述4個工作組而言，箇中有兩種基本關係：其一，是司長和副司長各自的工作有密切關連；其二，是司長的責任較諸副司長為大，且政策視野亦較宏觀--根據這兩種主要關係，則可推論出以下3層政策矛盾：

第一，公VS私--財政司司長與其副手之分工原則，應該算最容易解讀：財政司副司長專注公營房屋項目，鞭策相關政策局責成旗下部門加快工程進度，讓市民提前上樓外，還可協調其他配套工作，包括公共空間、公共交通交滙處、學校、街市等；做法是在原有行政架構以上設「頂層機關」，利用副司長權限，盡量令房屋局、運輸局、教育局、勞福局等，與發展局更緊密合作，然後再向財政司司長滙報。

對內有副司長，對外則由財政司司長負責在一眾財團及各路持份者周旋：也就是除了統籌與資助房屋相關的基建設施，所有影響私營房屋供應的土地發展相關問題，也由司長宏觀協調，當中「北部都會區」的發展如何提速、提效、提量，以及怎樣與「明日大嶼」計劃取得平衡，還有近日升溫關於粉嶺高爾夫球會用地之爭拗，皆屬注目議題。

只要弄清楚以上「副VS正＝公VS私」之原理，便能明白政務司司長及其副手的分工原則：政務司副司長負責統籌地區事項，說穿了就是盡力撫平各區「樁腳」（故屬「公」）的種種訴求，以彌補目前區議會因為人數不足所產生的問題；可是在芸芸眾多訴求當中，則以協助劏房戶學生的項目為優先，藉以支援由政務司司長所領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」。同時，司長也要促使外間（尤其商界，因此屬「私」）不同板塊的持份者合作，在現行地區樁腳無法支援的範疇，針對個別學生需要，制定精準扶貧方案。

着墨人口老化 激發青年想像

第二，老VS幼--相對以上第一層次透過共同項目去化解「公」與「私」兩類持份者矛盾，第二層次矛盾主要是時間觀方面之差異：兩位副司長負責的兩個工作組所處理之政策問題，同樣屬於即時有迫切性的民生問題（簡言之就是「公屋上樓」和「地區行政」），而這兩大政策範疇，又與人口老化及樓宇老化皆有關連，特別是獨居長者住在唐樓或舊式公屋衍生的連串社會問題，包括公共衞生、基層醫療、地區照顧等等。

相比之下，兩位司長統領的那兩個工作組要解決之政策問題，則必需要看得比較長遠，包括「跨代貧窮」及「土地供應」。既如是，則司長們分析有關政策時，必須考慮除了人口老化而需要額外調撥的空間和資源，也要思考如何激發年輕一代對香港未來的想像，達至習近平主席之囑付：「幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精采的人生。」

值得留意的一點是，由於時間觀念有差異，正副司長在解決相關社會問題的主要手段，亦會因而有分別--副司長由於要處理銜接及地區事務，故怎樣利用社福或義工團體提供針對式服務是關鍵；司長們由於要放眼未來，因此如何引入新科技及新規劃模式則至為重要。

展現香港 進一步融合大灣區

第三，守VS攻--注意今屆特區政府在展示一國兩制運作方面，可謂較前幾屆更為任重道遠，畢竟習近平主席講話的核心信息正是：「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」

用此角度來剖析特首新成立之4個工作組的話，則兩位副司長的主要責任，在於令到旗下工作組足以證明，這套制度能夠「完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要」，換言之就是由亂到治；相對來說，政務司及財政司司長則必須透過他們的工作組，展現特區如何能進一步與大灣區融合，重啟其外循環功能，從而展現香港的發展速度，可以跟得上國家不斷改革創新之步伐，亦即是由治及興。

▲ 作者認為，特首李家超（圖）上任後即成立4個工作小組，充分反映了新班子聚焦在眼下平實貼地的問題的管治風格。（資料圖片）