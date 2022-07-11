FBI提醒醫療機構 慎防北韓黑客勒索軟件 行政人員版 2022/07/11 分享： 分享： 美國聯邦調查局（FBI）、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）與財政部發表聯合聲明，指北韓黑客由2021年5月起，經常以勒索軟件入侵醫療保健機構，提醒相關機構要多加注意。 FBI表示，北韓黑客使用名為 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 烏克蘭籲捐無人機 擬遙距監察俄軍行動 今日 烏克蘭籲捐無人機 擬遙距監察俄軍行動 美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 2022/07/08 美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 2022/07/08 Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 2022/07/07 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 2022/07/07 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 黑客 罪行 罪案 美國 軟件 醫療機構 北韓 FBI 勒索