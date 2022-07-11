FBI提醒醫療機構 慎防北韓黑客勒索軟件

美國聯邦調查局（FBI）、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）與財政部發表聯合聲明，指北韓黑客由2021年5月起，經常以勒索軟件入侵醫療保健機構，提醒相關機構要多加注意。

FBI表示，北韓黑客使用名為

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