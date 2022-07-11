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烏克蘭籲捐無人機 擬遙距監察俄軍行動

行政人員版 2022/07/11

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俄烏衝突持續，烏克蘭近日計劃組成無人機大軍，遙距監察俄軍，並呼籲國民捐贈無人機。

烏克蘭武裝部隊助理總司令接受BBC訪問時稱，不論是小型或商用無人機，皆可提供敵人位置實時視圖，無人機使烏軍可持續監察遠達

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欄名 : 科技新知

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