烏克蘭籲捐無人機 擬遙距監察俄軍行動 行政人員版 2022/07/11 分享： 分享： 俄烏衝突持續，烏克蘭近日計劃組成無人機大軍，遙距監察俄軍，並呼籲國民捐贈無人機。 烏克蘭武裝部隊助理總司令接受BBC訪問時稱，不論是小型或商用無人機，皆可提供敵人位置實時視圖，無人機使烏軍可持續監察遠達 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 FBI提醒醫療機構 慎防北韓黑客勒索軟件 今日 FBI提醒醫療機構 慎防北韓黑客勒索軟件 美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 2022/07/08 美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 2022/07/08 Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 2022/07/07 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 2022/07/07 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 科技行業 科技硬件 科技軟件 無人機 烏克蘭 戰爭