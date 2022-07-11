何珮珊1個月內 兩度家居隔離 政治版 2022/07/11 分享： 分享： 疫情反彈，除了確診人士要檢疫，其家人、同事確診亦隨時要被隔離。海關關長何珮珊便因丈夫和同事確診，在一個月內，兩度被列為密切接觸者，要家居隔離7日。 夫曾國衞與同事先後確診 海關昨公布，關長何珮珊因一名同事 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 議員「唞暑」違議事規則 立會研修改 2022/07/09 議員「唞暑」違議事規則 立會研修改 陳偉偉升任新聞處長 與傳媒關係佳 2022/07/08 陳偉偉升任新聞處長 與傳媒關係佳 陳祖恒加盟 經民聯變立會第二大黨 2022/07/07 陳祖恒加盟 經民聯變立會第二大黨 李家超促替港 打通「任督二脈」 2022/07/06 李家超促替港 打通「任督二脈」 特首辦特別助理 黃芷淵已上班 2022/07/05 特首辦特別助理 黃芷淵已上班 政治 疫情 海關 何珮珊 政制及內地事務局 曾國衞 香港 立法會 衞生防護中心 防疫措施