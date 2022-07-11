何珮珊1個月內 兩度家居隔離

疫情反彈，除了確診人士要檢疫，其家人、同事確診亦隨時要被隔離。海關關長何珮珊便因丈夫和同事確診，在一個月內，兩度被列為密切接觸者，要家居隔離7日。

夫曾國衞與同事先後確診

海關昨公布，關長何珮珊因一名同事

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