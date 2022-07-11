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惠康「鮮」級市場進駐上水名都 食材種類增至1450種

行政人員版 04:00 2022/07/11

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黛安收到風，位於上水名都商場、佔地2萬呎嘅惠康，已升級成為惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh），鮮活食材種類增至1,450種。店內除保持原有嘅乾貨貨品，仲設特色嘅「鮮」食材專區，包括「蔬果食品」、「新鮮麵包」、「新鮮海鮮」及「食街」等。另外，仲設有K-Fresh區，提供近20款韓式新產品，千祈唔好錯過啊。

店內嘅食品種類繁多，搜羅來自世界各地約45個地區，如日韓、比利時、希臘等地嘅品種。即使大家仲未可以盡情去外地旅遊，都可以掃貨返屋企享受世界各地嘅美食。DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻同黛安講，新界北區人口超過30萬，集團喺呢區打造第一間惠康「鮮」級市場，相信可為區內區外顧客帶來嶄新嘅購物體驗。

惠康為慶祝上水Wellcome Fresh新店開幕，顧客由即日起至本月21日喺店內購物滿$150或以上，即可參加幸運輪活動，獲取禮物乙份，獎品包括Meadows迷你紙手巾12包、Meadows益生菌飲品5支裝、御品皇頂級泰國茉莉香米500克等，獎品送完即止；而yuu會員凡購買任何產品滿$100，更可即賺2倍yuu積分㖭！

本文轉載自《晴報

蔬果食品

新鮮海鮮

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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