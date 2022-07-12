谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展＋人貓打卡位

位於尖沙咀的谷辰，不時會於店內為不同主題活動和推廣設立裝置及展覽，讓顧客有多元化的購物體驗。由即日起至8月1日，谷辰聯乘藝術團體ARTube，將店內打造成「Cat in the Loft期間限定藝術商

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