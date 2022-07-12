谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展＋人貓打卡位 副刊版 2022/07/12 分享： 分享： 位於尖沙咀的谷辰，不時會於店內為不同主題活動和推廣設立裝置及展覽，讓顧客有多元化的購物體驗。由即日起至8月1日，谷辰聯乘藝術團體ARTube，將店內打造成「Cat in the Loft期間限定藝術商 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒 2022/07/11 Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 2022/07/06 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 2022/07/06 姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 2022/07/04 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 2022/07/02 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 日本 展覽 貓 NFT 銀行