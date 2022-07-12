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三文治也可能致肥

副刊版 2022/07/12

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無論你是一百一十磅還是一百五十磅，一星期裏，總有一天，你會進入減肥Mode，奉行你認為「清淡」的減肥方法。這天，約了舊同事午飯，我在WhatsApp裏問：「你想吃甚麼？」她說：「近日好像增了磅，還是吃三文治好了，老地方咖啡店等吧！」

甫坐下，我上下打量她一番，問：「你增了磅？在哪裏？你現在的身形比我十年前認識的你還要瘦，身體健康便行啊！」她笑言：「周日打算出海游泳，多瘦兩磅較好。」她望着餐牌，點了一份雞肉蛋三文治，我則選了煙三文魚比高包。

我問：「你平日午餐愛吃甚麼？」

她說：「跟一般上班族差不多，米綫、魚蛋粉、壽司飯盒等等，公司附近有雲吞麵店，我記得你說過，那家的雲吞只有蝦沒有肥膏，是瘦身之選。」話未說完，她的三文治奉上。

可能我的眼神帶點驚嚇，她問：「有甚麼問題？」

我笑說：「這份三文治真的很足料！」她點頭同意。

我接着解釋：「很多人突然想瘦身時，往往會想起三文治，感覺就是健康的，可是，事實剛剛相反。就以這客三文治為例，包含的炒蛋，最少有兩隻，而且以它的幼滑程度看，除了用了大量油脂外，應當還有牛奶或忌廉，熱量不少，另外，雖然主要餡料是雞肉，但分量過多，這客三文治，保守估計，熱量高達六百五十卡，相比一碗雲吞麵的四百卡和魚蛋米粉的三百二十卡，它的熱量還要高。所以，就算吃三文治，也要當心炒蛋、醬汁和芝士等這些高脂殺手。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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