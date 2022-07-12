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揀人，其實是在揀人生

副刊版 2022/07/12

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人活到某個年紀，就開始有後輩走來尋求意見。最多年輕人（所有年紀比我輕的，一律視為年輕人）的煩惱，當然是愛情。我經常說，你的伴侶如何，你的人生也如何，揀着個劣質的人，就有劣質的人生，很直接的邏輯。

因此，但凡向我諮詢愛情應如何對待？應該如何選擇時？我會先問：你想你的人生如何？你可以幻想自己跟這個人一起，可以過你希望的人生嗎？否則，勿浪費時間，你要的人生，對方不能跟你一起建立，因為彼此的人生基本上就是incompatible（互不相容/不能配合），何苦虛耗彼此戀愛的quota？

每人心目中的理想人生都不同，但有個層面是我必定提醒年輕人的：衡量一個人是否適合做自己的伴侶，除了一些既定條件外，不要忘記幻想一下你的「未來式情緒」想怎樣？即是說，幻想一下自己跟對方一起的話，自己未來的人生將會充斥着甚麼情緒呢？若找了/惹了一個憤世嫉俗、小家小氣、郁啲就發脾氣、情緒起伏大、長期不開心、多愁善感、神經過敏、思想負面，又或老是victimize自己的人，你未來式的情緒和人生會怎樣？日日對住這麼一個人，人生想愜意、快樂或幸福都幾難。

若自問往後的人生想正面和開心一點，這些人就是incompatible，就是這麼簡單的一個定案。他們要把自己餘下的人生弄到神經質人格（情緒不穩定、情緒化、容易有焦慮、恐懼、憤怒、挫折、嫉妒、沮喪等情緒），是其個人選擇，但你無必要犧牲自己的餘生來配合、屈就和受氣。

明白自己的人生想要甚麼的「未來式情緒」，就自然很清楚自己條路如何選擇，在人生路上歡迎甚麼人、遠離甚麼人，那就少了很多不必要的愛情煩惱和自擾。

揀人，其實是在揀人生。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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