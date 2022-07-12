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配額難搶

副刊版 2022/07/12

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新高官上場親自去刷健康驛站，搶港人北上過關住深圳防疫酒店的配額，感歎是除了絕望，還是絕望。今次總算是有主事官員親身體察到實際民情了，希望短期內真可加快進展。

友儕間談到這過關煩惱，發現有些沒太多內地關係的朋友，還是不太了解難在哪裏，甚至會問，不是坐車上羅湖或深圳灣過關就行了嗎？

現實是，現在根本沒法經火車入境了，飛機票也起碼要八月才有，而且又隨時有被取消的風險。經深圳灣的話，沒有預約好隔離酒店，根本就不能入境。而這些酒店配額最近才說要提高到每天二千個，所以，就是這配額成為最關鍵的樽頸要素。

更具體而言，搶配額過程有多無助呢？也試過進去網頁搶過，除了之前得填寫之外，更要定時定刻，早上十點前就要預備好，一到十點，不斷按手機，等待好運氣，也真有朋友刷中過，就像中了彩一樣。說實在，那確也算是中獎，因為起碼可省回千多二千元（人民幣，下同）的黃牛「手續費」。而因為最近由十四加七縮短成七加三，所以反而搶配額的人增多了，據說黃牛價都由過往一千元至千五元，升到二千多三千元。大家都認為，真不應該助長黃牛啊！但試想像下，若真的有重要的事，必須北上，那幾千元的「手續費」，還是會咬緊牙關照付。

荒謬頂透，絕對是，但就是這時期的現實。現在，多位疫情嚴峻時回到香港的朋友，用盡各式方法也返不回內地。有位原取道澳門，因早前澳門進內地是不用再隔離，只需隔離由香港到澳門這一程。但算盤打錯，現澳門疫情加劇，由澳門返內地也搶不到票，兼要再隔離起碼七加三，即得共關上三周。他有感而發，過往，香港到上海，三數小時。現在，大半個月了，還未知何時能回到。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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