GIS創新科技不可缺 助建智慧城市

今年香港迎接回歸25周年，而這25年間資訊科技發展一日千里，例如接駁互聯網的家庭用戶由當年大約只有全港3成，激增至去年超過94%，手提電話也由2G進化到5G。但有一個轉變，雖然鮮為大眾所知，卻廣泛影響日常生活，那就是城市規劃的數碼化；簡單而言，是由紙張地圖轉為電腦上的數碼版本，以便處理日益繁重的資料，並更易從中謀求更佳的決策方案。

城市規劃數碼化 提升民生效益

結果，民生在多方面也有提升，包括出行（西鐵走綫設計、運輸署的智能道路網）、房屋與都市更新（公共屋邨位置和面向、市區重建局更新舊區）、天災防禦與救援（聯合運作平台連繫多個部門防洪救災、平日實時監測隧道水位）等，都發揮了前所未有的效益。

同時，為消防車尋求最佳路綫趕赴現場、為垃圾車設計行走路綫減少與市民接觸、協助環境保護署調查污染投訴、互動地圖儀表板於新冠肺炎爆發初期向市民公布每日疫情資訊，以至協助污水檢測和執行圍封強檢等，背後都有賴地理資訊系統（Geographic Information System，GIS），而這些先進科技的應用，也令香港在全球智慧城市排名中躋身前列。

智慧城市的核心價值，是以人為本，透過科技促進人與人的聯繫，其中空間布局既影響了人們的生活和行為，也左右了社會的流動，天水圍和沙田兩個新市鎮的對照，便是現成例子。

港故步自封 亞洲國家後來居上

在25年前，香港率先使用GIS等先進科技，領先亞洲同儕，促進智慧城市和創新科技的發展；但過去10多年，其他國家及地區如新加坡、南韓以至內地城市等，紛紛突飛猛進，後來居上，對比之下，香港則顯得故步自封。

如果我們要衝破地域界限，加強與深圳和大灣區的融合，以及制定房屋供應的長遠解決方案，應用GIS這些創新科技不可或缺，因為它不單強於整理和分析龐大的資訊，其視像化功能更令問題一目了然，便於發掘隱藏趨勢，從而找出解決方案。

但是，不要說政府中人，就是一般市民，對此科技都感到陌生，此所以我在8年前開始向本地年輕人推廣GIS，鼓勵他們發掘問題，然後以此軟件結合社會情況，尋找切實可行的解決辦法。自2015年，名為Map in Learning（簡稱MiL）的計劃，讓全港中小學生免費使用專業的GIS軟件ArcGIS Online，至今年已有超過220間學校參與、1,700多名學生和老師接受過培訓；我們又從2017年開始舉辦一年一度的「Esri青年學人大賽」（「Esri大賽」），着眼點亦是鼓勵大專學生分析自選課題後，提出適切的建議。

回顧這6年來「Esri大賽」的得獎作品，大多針對兩大範疇：一個是優化規劃以提升經濟、改善生活，另一個是出行的種種問題。

優化規劃範疇包括如何善用棕地發展現代物流（2022年）；評估九龍東成為商業中心的潛力 （02019） ；找出可建百萬龕位、且遠離民居卻交通便利的19幅官地 （02020） ；哪個舊區受交通噪音滋擾及改善方法 （02017） ；深水埗長者使用公共醫療服務的方便度 （02018） ；哪區的公共交通和土地運用仍未發揮最大效益 （02021） 等。

而有關出行的研究也很貼地，例如改善運輸署交通黑點制定的方法 （02020） 、指出新界西（如屯門）連繫工商業區跨區巴士路綫偏少 （02018） 的問題、觀塘的輪椅人士因路上障礙令外出要比人多花3倍時間 （02022） 等。

雖然是初生之犢，但視野已見廣闊，對社會的關懷和創新的思維，也令人鼓舞。我希望能進一步整固成果，並豐富本地的GIS人才庫，因此萌生成立一個平台，以滙聚和培養人才，這是即將創立的全港首間GIS學院（GIS Academy）之源起。

深化對GIS理解 促青年多元發展

GIS學院是個一站式平台，旨在培養年輕人的地理空間認知，以提升解難和求職擇業的能力。學院會提供各種課程，從基本概念到高階應用也一應俱全，而且費用全免。我們會邀請大專院校的教授老師、來自MiL計劃的師生和「Esri大賽」的參加者，亦歡迎我和公司給予4所大學的7個獎學金得主，以及Esri初創計劃的獲選公司加入這個平台。

學院透過課堂、研討會和到企業實習等活動，將深化學員對GIS這個先進科技的理解，將來有機會投身這個新興行業，從而驅動香港提升競爭力，以及改善生活。

國家主席習近平在慶祝香港回歸25周年大會上指出，「青年有未來，則香港有未來」，我期望透過GIS學院，促進本地年輕人的多元發展，既有助香港建設成更可持續和更智慧的城市，也為大灣區創新科技的發展作更佳的準備。

▲ 要衝破地域界限，加強與深圳和大灣區的融合，以及制定房屋供應的長遠解決方案，應用GIS這些創新科技不可或缺。（資料圖片）