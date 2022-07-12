善用灣區優惠措施 港商疫後拓內銷

新冠肺炎疫情近月不斷發展，不但影響內地供應鏈和生產活動，也干擾內地與香港的跨境貨運物流；加上今年初以來，全球地緣政治局勢緊張，海外市場需求呈放緩迹象，均直接影響香港企業的貿易表現。

雖然如此，不少港商正加緊審視經營策略，希望重新市場定位及布局業務發展，令業務可在最近一波疫情回穩後重現增長；其中焦點是希望利用香港在粵港澳大灣區的區位優勢，捕捉內地超大規模的消費發展潛力，進一步深耕內地市場。

值得注意的是，內地不斷推出各種疫情紓困政策，幫助企業復工復產，廣東省也積極推動各類相應的減稅降費措施，以加速經濟復甦，而這些舉措同樣適用於香港投資者在內地設立的港資企業；加上粵港澳3地在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下，合力提升大灣區的營商環境，例如港商可以「足不出港」地在香港直接申請於廣東省成立港資內地企業，而在大灣區內地城市工作的港人，也可申請享受粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策，因此港商可密切留意大灣區在疫情後的最新發展，利用大灣區便利措施往內地設點，直接捕捉大灣區以至整個內地市場的疫後發展機會。

中央推20舉措 促消費致力紓困

目前，不少香港企業正加緊布局內地業務，待疫情回穩後，第一時間利用復甦的需求機會，進一步發展內地市場。港商的主要策略之一，便是借助大灣區優勢，拓展華南的內銷市場，同時發掘內地龐大的進口商機，特別是內地近年不斷提升營商環境，中央以至各地方政府積極推出各種便利營商措施，大大便利港商北上設立營銷據點。

事實上，內地疫情正逐步回穩，增長步伐逐漸返回正軌，中央政府致力推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉，並且出台20項重點舉措，釋放消費潛力、促進消費持續恢復，一方面加大紓困力度，包括深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅退稅降費政策；另一方面推動金融系統採取降低利率、減少收費等多種措施，同時推進創新消費業態和模式，加快綫上綫下消費有機融合，擴大升級信息消費，培育壯大智慧產品和智慧零售、智慧旅遊，以及「互聯網＋醫療健康」、「互聯網＋托育」、「互聯網＋家裝」等消費新業態。這些舉措均有助經濟進一步增長，且可為港商提供額外的市場發展機會。

商事制度改革 便利港商投資

自內地正式施行《外商投資法》及其《實施條例》以來，香港企業在內地設立的港資企業與其他外商投資企業一樣，同樣享受國民待遇，在一般營商、稅務方面，均可與內資企業看齊，並且可享受內地對一般企業實施的各種稅費政策、紓困措施，加上內地近年大力推行商事制度改革，例如在成立一般企業方面，內地多年前已取消審批制度、最低資本要求等，以至近期在全國推行「一網通辦」服務，開通大部分商事、稅務及有關成立企業手續的綫上辦理服務，大大便利港商前往內地投資設立營銷據點，直接發掘龐大的內銷市場。

雖然近月疫情同時影響粵港兩地經濟發展，但在疫情逐漸受控下，兩地的經濟和生產活動已穩步復甦，消費市場也恢復增長勢頭。廣東省政府早前制定實施一系列紓困措施，快速幫助各行業渡過難關、恢復發展，包括提出總共47項具體政策，以降低企業生產經營成本、優化企業經營環境為着力點，支持服務業市場主體渡過難關、恢復發展。

港人港企 兼享稅務優惠

另一方面，內地又不斷推行減稅降費，幫助企業渡過困境，而香港投資者在大灣區以及內地其他地方設立的港資企業也可受惠。例如對於在內地設立的小型服務業者，十分歡迎內地出台針對小微企業的普惠性減稅措施，包括自2019年1月起，小微企業年應納稅所得額在300萬元（人民幣．下同）或以下，按實際所得減免納稅比率，相對一般企業正常的25%所得稅基本稅率，可大大減輕其稅務負擔。另外，有關企業可在稅務登記時，根據公司不同的發展情況，選擇登記為「一般納稅人」或「小規模納稅人」，對公司在開具增值稅發票、稅額抵扣方面，存在不同的正面影響，通過合理安排，可直接降低公司的營運成本。

此外，內地對設在前海深港現代服務業合作區的符合條件企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。享受優惠政策企業須符合的條件，是指以《前海深港現代服務業合作區企業所得稅優惠目錄（2021版）》中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入佔收入總額60%以上，包括現代物流業、信息服務業、科技服務業、文化創意產業及商務服務業等5大類別產業項目，有關稅務優惠執行期限至2025年12月31日。

個人方面，按照財政部及稅務總局發出關於粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的通知，廣東省、深圳市按內地與香港個人所得稅稅負差額，對在大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才給予補貼，該補貼免徵個人所得稅。有關政策適用範圍包括廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市和肇慶市等大灣區9市，目前的執行期限為2023年12月31日。

雖然粵港兩地人員往來仍受新冠疫情防控措施影響，但在大灣區發展規劃下，兩地致力推進落實更多跨境便利措施，便利香港企業到大灣區營商發展；特別在商事安排方面，內地市場監管部門近年與包括中銀香港在內的香港金融機構推出舉措，接受香港投資者在港提交於廣東省部分城市設立港資企業的申請，可有效幫助香港企業在目前的疫情防控措施下北上營商、節省投資成本。

「足不出港」 大灣區開公司

此外，為落實前海進一步開放服務貿易的措施，前海管理局連同深圳市市場監督局、前海稅務局推出「前海港澳e站通在港服務平台」，為港澳人士免費提供商事登記、涉稅服務等一站式綫上服務，進一步便利港人港企在前海發展。

事實上，廣東省以至內地其他地方的政府部門，也出台了不同的改革舉措，爭取簡化各項行政手續、降低營商成本，持續提升企業開辦便利程度，包括廣東省內各市均已開通了企業開辦「一網通辦」服務平台，實現「綫上一表填報、綫下一窗領取」的政府服務，另還包括辦理各類營業執照、刻製公章、領取稅控設備和增值稅發票、社會保障和住房公積金登記等企業開展經營所必須的流程和手續，並且各地為企業開辦註冊所需時間，平均壓縮在數個工作天以內。

上述措施及發展，大大便利港商到大灣區設立據點，一方面幫助香港投資者降低有關開設內地企業成本，同時港商可借助開設內地企業，享受有關疫情紓困和減稅降費措施。加上在「十四五」規劃期間，內地要建立擴大內需的有效制度，加快培育完整內需體系，建設強大國內市場，強化國內大循環的主導作用，以國際循環提升國內大循環的效率和水平，實現國內國際雙循環互促共進；在這背景下，不少企業正等待疫情回復穩定，以便在內地建立分銷物流網絡，直接推廣香港的產品和服務。香港企業大可考慮利用有關商事便利安排，往內地直接註冊設立港資企業，從大灣區出發，深耕內地的內銷市場。

▲ 香港企業可考慮利用有關商事便利安排，往內地直接註冊設立港資企業，從大灣區出發，深耕內地的內銷市場。（資料圖片）