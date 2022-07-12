PS5 VRR功能 屏幕閃爍現殘影 行政人員版 2022/07/12 分享： 分享： Sony在今年4月底起向全球PS5玩家推出VRR（可變刷新率）功能，提升屏幕視覺效能。VRR功能可令屏幕更新率與PS5的圖形輸出同步，從以減少視覺偽影、屏幕撕裂等問題。 惟近日不少玩家發現，開啟VRR時 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 公共電話亭式微 網上設博物館紀念 今日 公共電話亭式微 網上設博物館紀念 烏克蘭籲捐無人機 擬遙距監察俄軍行動 2022/07/11 烏克蘭籲捐無人機 擬遙距監察俄軍行動 FBI提醒醫療機構 慎防北韓黑客勒索軟件 2022/07/11 FBI提醒醫療機構 慎防北韓黑客勒索軟件 美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 2022/07/08 美參議員促FTC 撤查TikTok數據安全 Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 2022/07/08 Meta研新AI模型 實時繙譯200種語言 科技行業 科技硬件 科技軟件 PlayStation 電玩手遊 軟件 遊戲 Sony 顯示器 商業