PS5 VRR功能 屏幕閃爍現殘影

Sony在今年4月底起向全球PS5玩家推出VRR（可變刷新率）功能，提升屏幕視覺效能。VRR功能可令屏幕更新率與PS5的圖形輸出同步，從以減少視覺偽影、屏幕撕裂等問題。

惟近日不少玩家發現，開啟VRR時

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